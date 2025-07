Consulta: No a somministrazione farmaco fine vita da altre persone

Il quesito riguarda la vita di Libera, donna toscana 55enne, affetta da sclerosi multipla e paralizzata dal collo in giù. E la sentenza della Corte Costituzionale che dichiara inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Firenze, chiamato a pronunciarsi su ricorso di Libera, che rivendicava come il proprio diritto all'autodeterminazione includesse la possibilità di scegliere la somministrazione del farmaco da parte di terzi, non entra nel merito della questione. Ma stabilisce l'inammissibilità dei quisiti perché, si legge nella sentenza, il giudice non ha motivato in maniera né adeguata né conclusiva in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l'uso degli arti: ad esempio una pompa infusionale attivabile con comando vocale o tramite la bocca o gli occhi. Il Tribunale di Firenze aveva censurato l'articolo del codice penale che punisce il reato di omicidio del consenziente, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi attui materialmente la volontà del malato, se questo non può farlo in autonomia. La Consulta sottolinea però che l'ordinanza di rimessione si è espressa sul punto con esclusivo richiamo all'interlocuzione intercorsa con l'Azienda Sanitaria Locale, interlocuzione che avrebbe dovuto coinvolgere organismi specializzati a livello centrale, come l'Istituto Superiore di Sanità. Perché alla Sanità Nazionale spetta l'onere di trovare quei dispositivi di cui la donna, come scritto nella sentenza, avrebbe diritto di avvalersi. Ed è qui che si inasprisce lo scontro politico sul ddl per il fine vita, che dovrebbe iniziare il suo iter al Senato dopo l'estate. Per la Maggioranza, la Consulta, dichiarando inammissibile l'intervento attivo di un'altra persona nella somministrazione del farmaco, chiude all'eutanasia invocata dall'Opposizione. Ma secondo il PD la sentenza è invece molto chiara: il malato ha diritto ad essere accompagnato dal Servizio Sanitario Nazionale nella procedura di suicidio assistito. .