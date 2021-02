Quello che nasce è un Governo che si fonda sull'unità del Paese e delle forze politiche, senza preclusione alcuna. Questo naturalmente non significa la nascita di una maggioranza politica fra partiti alternativi per loro natura, per la loro storia, per i loro valori di riferimento, è invece la risposta ad una grave emergenza e durerà per il tempo necessario a superare questa drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica. Una risposta credibile di fronte all'Europa ed al mondo.