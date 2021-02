Il Pd non sarà mai una forza di pura testimonianza, vorrà essere sempre una forza riformista e quindi, troverà sempre nelle sedi parlamentari e nel Paese, quegli strumenti utili dall'alleanza alle battaglie politiche affinché non ci sia solo l'illustrazione dei nostri contenuti, dei nostri valori, ma la costruzione intorno ai nostri contenuti e ai nostri valori di credibili ipotesi per farle affermare e vincere. Questo è lo spirito.