Conte al Senato: "Difficile governare con chi semina mine"

Nonostante le continue pretese, le critiche sempre più incalzanti, i continui rilanci concentrati spesso e certo non casualmente su temi palesemente divisivi rispetto alle varie sensibilità delle forze di maggioranza, di qui poi le accuse rivolte a tutto il Governo, ma in particolare anche al mio ruolo, ad un tempo di immobilismo e di correre troppo, gli accentrare i poteri e di avere la capacità di decidere, vi assicuro che è complicato, molto complicato governare in queste condizioni, con chi continuamente dissemina mine sul percorso comune e mira a logorare un equilibrio politico pazientemente raggiunto dalla forze di maggioranza.