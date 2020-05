Conte: decreto rilancio vale come due manovre

La nostra economia della nostra società, scuola, università, ricerca e mondo delle disabilità, sistema sanitario, le forze dell'ordine, il mondo dello sport. Poi, con particolare attenzione anche si rivolge al turismo, settore edilizio che come sapete sono in particolare sofferenza non meno di altri. È un testo complesso, ci sono oltre 250 articoli, ma tenete conto che parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre due leggi di bilancio, quindi un lavoro incredibile, ovviamente, non solo abbiamo lavorato con i ministri intensamente, ma qui devo ringraziare anche tutti gli staff tecnici che hanno lavorato con noi, giorno e notte per portare a compimento questa grande fatica. Sapevamo che il Paese é in attesa e posso assicurare che ogni ora di lavoro, pesava perché sapevamo che dovevamo intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po' di tempo, ma vi assicuro che è stato, non un minuto di più di quello strettamente necessario.