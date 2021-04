Conte: rifondare il movimento, non è restyling

Sta in poco più di mezz'ora il primo discorso da leader del movimento di Giuseppe Conte trasmesso sui social nel corso dell'assemblea aperta dalle parole dell'ex Premier. "Rifondare il Movimento 5 Stelle. Rifondare vedete è un concetto che non utilizzo a caso. Rifondare non è un'operazione di marketing politico. Rifondare significa puntare, tutti insieme, a compiere una completa opera, coraggiosa aggiungo, di rigenerazione del Movimento". La rivoluzione pare esserci tutta. Per anni senza statuto il movimento non solo ne avrà uno, spiega l'ex Premier, per definire con chiarezza la linea politica. Contro il rischio delle correnti, chiarisce ancora, avremo regole rigorose per contrastarne la formazione e poi ancora una carta dei principi e dei valori. Restano da affrontare molti nodi, dal doppio mandato fino al rapporto con Casaleggio e Rousseau perché, parole di Conte, la democrazia digitale non è neutra. "Coraggio, impegno, visione, viva il movimento" è il primo commento di Luigi Di Maio dopo il discorso di Conte che non ha fatto passaggi precisi sulle alleanze, a differenza de Segretario del PD Enrico Letta che, ridefinito l'assetto interno, lavora guardando le amministrative di Ottobre pronto a scommettere sul nuovo movimento guidato da Conte ma con un perimetro più ampio.