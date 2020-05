Conte: Silvia Romano? Nessuno sa cosa ha passato

Per quanto riguarda l'espressione che è stata utilizzata adesso nei confronti di Silvia Romano, io non ho, adesso presente. dico la verità, perché oggi è stata una giornata intensa, perché per chiudere questo decreto, ovviamente, prepararlo, siamo stati in piena immersione. Dico soltanto a chiunque abbia da speculare su Silvia Romano, per poter speculare su di lei, ci dovremmo ritrovare a 23 anni rapiti in Kenya, dovremmo essere trasportati da persone armate di kalashnikov nella foresta, camminando sino a 9 ore al giorno per un mese, passare in 4 rifugi consecutivi essere continuamente sorvegliati con persone con kalashnikov. Dopo, quando si fa questa esperienza si ritorna qui, la potremo ascoltare e verificare tutte le conseguenze del caso. Grazie