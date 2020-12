Conte spiega i giorni di "zona rossa"

Possiamo ragionare di una zona rossa, dal 21 dicembre al 6 gennaio. sarà vietato ogni spostamento tra le regioni. Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, l'intero territorio nazionale sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Ripeto: dal 24 al 6. Per chiarezza, indichiamo i giorni: il 24, 25, 26 e 27 dicembre e poi ancora il 31 dicembre e poi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. La zona rossa contempla le seguenti misure: si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute. È possibile, questa è una misura particolare che introduciamo, ricevere nella propria abitazione sino a due persone non conviventi, dalle ore 5 alle ore 22. Queste due persone potranno portare con sé anche i figli minori di 14 anni che sono quindi esclusi dal computo e le persone con disabilità o anche i conviventi non autosufficienti. Questa misura l'abbiamo pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo.