Conte vede Letta: PD interlocutore privilegiato del M5s

Il nuovo movimento del PD sarà sicuramente un interlocutore privilegiato, come detto, si apre un cantiere, ci sarà un dialogo costante. Dobbiamo lavorare, lavorare per confrontarsi costantemente, per creare una giusta sinergia, perché chi va da solo, ovviamente, rischia di essere meno efficace ed efficiente, già a partire dalle elezioni amministrative prossime ci sarà sicuramente e c'è la volontà di confrontarci per trovare delle soluzioni che siano ancora più efficaci per la soluzione dei problemi delle comunità.