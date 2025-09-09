Conte: "Volontari della Flotilla trattati come terroristi"

"Sono un membro del Parlamento portoghese, la nave su cui ci trovavamo è stata attaccata. Io chiedo alle autorità europee, non solo di presentare questa missione umanitaria e sostenerla, ma di lottare contro Israele nei suoi crimini contro l'umanità. Israele, questa è una missione rischiosa e ci sono dei rischi perché il governo non sta seguendo, non sta rispettando la legge internazionale, il genocidio contrario ad ogni legge internazionale, far morire di fame dei bambini è contrario alla legge, l'assedio il blocco agli aiuti umanitari è contrario alla legge. Noi abbiamo la legge dalla nostra parte e se questa missione è un rischio è perché c'è uno Stato che non rispetta la legge internazionale e quello Stato è Israele." .