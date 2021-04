Prima luglio, poi giugno, ora maggio. Per uscire dalla confusione e dal pressing delle forze politiche la maggioranza fa tre passi di lato per permettere al Governo di farne uno in avanti sul coprifuoco. A metà maggio, in base all'andamento dei dati, si valuterà se spostare in là le lancette della misura, attualmente ferme alle 22. L'accordo è stato sancito in un ordine del giorno alla Camera, riformulato con la regia di Palazzo Chigi. Esulta il centro-destra, almeno quello che è al Governo. "Rivedere, se i dati migliorano, già da maggio e non a giugno, a luglio come qualcuno vedeva, riaperture e coprifuoco è una conquista, è una vittoria non della Lega ma di milioni di Italiani di buon senso". Happy end? Neanche per idea, perché a Montecitorio Forza Italia e Lega non votano sugli ordini del giorno di Fratelli d'Italia, che chiedevano l'abolizione immediata e totale del coprifuoco. Il no all'opposizione è tutto sulle spalle di PD, LEU e Italia Viva. L'ex segretario DEM Zingaretti attacca la Lega, che posta una foto sui social di Salvini con Draghi per rilanciare la raccolta di firme contro il coprifuoco che non si ferma. "Se un Governo decide una cosa non è pensabile che chi fa parte di questo Governo raccoglie le firme contro le decisioni che ha preso, perché questo crea confusione, ed è esattamente l'opposto di quello che serve all'Italia in questo momento". Il Ministro Patuanelli, Movimento 5 Stelle, sottolinea che non c'è nessuna vittoria da sbandierare, perché il tagliando al coprifuoco era stato già deciso nella cabina di regia, a favore anche Italia Viva di Matteo Renzi. Giorgia Meloni dai banchi dell'opposizione vede una maggioranza sempre più nel caos. "Il coprifuoco è una misura irragionevole, che devasta la nostra economia, che non ha alcun senso sul piano del contrasto alla pandemia e che, chiaramente, incide sulla libertà dei cittadini. Noi consideriamo che non sia più tollerabile, dopo oltre un anno dall'inizio della pandemia, continuare a limitare la libertà delle persone con atti del Governo".