Coprifuoco, Costa a Sky TG24: "Verifica dati a metà maggio"

L'impegno che ci siamo presi, che si è preso il Governo, è quello nella metà di maggio, terza settimana di maggio, di fare appunto una verifica di quelli che sono i dati. È chiaro che i dati da prendere in considerazione sono da un lato il numero dei contagi, il numero degli ospedalizzati, il numero delle terapie intensive e il numero dei decessi, e mi pare che, tutto sommato, negli ultimi giorni sotto questo aspetto, sotto questo profilo ci sia una riduzione, una tendenza positiva. Contestualmente noi col piano vaccinale, e anche qui io confido e sono ottimista e penso che già nei primi giorni di maggio potremo arrivare all'obiettivo di somministrare le 500 mila dosi, ecco, questi due elementi insieme, io credo che ci potranno fare valutazioni tali da poter allentare le aperture, poter ragionare anche sul coprifuoco, se spostarlo, se eliminarlo, questa è una discussione in corso che, credo, deve essere fatta coi dati reali. Ricordo anche che le date indicate per il 26 di aprile, ovviamente, sono date dettate dal quadro attuale, dal quadro di oggi ma se questo quadro cambierà, come noi tutti ci auguriamo possa cambiare in meglio, quelle date potranno essere riviste e anche i limiti temporali certamente potranno essere rivisti.