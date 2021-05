Il centrodestra è in pressing per accelerare la ripartenza di tutti i settori ancora fermi e cancellare il coprifuoco. L’asse LeU-Pd invece ribadisce la necessità di mantenere una linea di prudenza. La cabina di regia con Draghi slitta al 17 maggio. L'Iss, intanto, lavora a un nuovo modello di valutazione del rischio di contagio, al centro del vertice tra governo e regioni: quest'ultime hanno chiesto l'istituzione immediata di un tavolo tecnico per valutare le modifiche ai parametri.