Coronavirus, bagarre in aula: Fico sospende la seduta

Io capisco che citare il Paese che fa meglio e non gli altri 20 che fanno peggio sia comodo, per chi la deve attaccare, ma chi l'attacca, propone un modello amministrativo sanitario, quale propone? Il modello Lombardia? Lei, Presidente. Colleghi. Colleghi. Colleghi. Deputato Rizzi. Colleghi facciamo concludere. Deputato Rizzi, facciamo concludere, poi avrete il vostro intervento. Deputato Panizzut, per favore, la mascherina. Per favore, facciamo andare avanti. Dobbiamo fare andare avanti. Concludiamo e poi avrete il vostro intervento. La delibera della Regione Lombardia ad inizio marzo, il Presidente Luca Degani, parole sue, Associazione di categoria che mette insieme circa 400 case di riposo: “Chiederci di ospitare pazienti con i sintomi Covid-19 è stato come accendere un cerino in un pagliaio”. Colleghi, tornate ai vostri posti. Colleghi, dovete tornare ai vostri posti. Colleghi, dovete tornare ai vostri posti. Deputato Volpi, dovete tornare ai vostri posti. Guidesi. Sospendo la Seduta.