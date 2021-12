Corsa al Colle, Conte: non escludo iniziativa con Pd

"Ci potrebbe essere la vostra proposta comune?" "Ma non lo escludo affatto, Non lo escludo affatto, sicuramente ci misureremo e cercheremo prima, come dire, di valutare la modalità migliore per quella che secondo me ho già delineato, io non mi azzardo, qualcuno mi ha attribuito, a ma se Conte ha delineato alcune caratteristiche vuol dire che ha in mente un nome, no. Io ho parlato di un profilo. Sicuramente mi batterò come leader della forza di maggioranza relativa perché sia un candidato, una candidata, quel che sia, di alto profilo".