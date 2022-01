Corsa al Colle, è già toto-nomi sul prossimo premier

La corsa al Colle deve ancora cominciare, ma per molti è già finita e quella folta schiera di parlamentari convinti che non ci siano alternative al nome di Mario Draghi; Deputati e Senatori sicuri che nessun altro sarà in grado di unire centrodestra e centrosinistra. A riprova della loro tesi, oggi sventolano l'editoriale del Financial Times che da per chiusa la sua era da Premier e promuove già quella da Presidente della Repubblica; per la testata inglese anche da li Draghi sarebbe in grado di mantenere dritta la barra della politica italiana, per il toto nomi sul successore basta e avanza, i più conservatori puntano sul Ministro Franco tutela per i conti e il PNRR, anche se lui storce il naso alla sola idea di allontanarsi da via XX Settembre; in tanti scommettono invece sul primo Premier donna così alla supergettonata ministra Cartabia, si aggiunge la Direttrice del DIS Elisabetta Belloni, anche se pure qui la strada non sembra liscia. La prima non è vista bene da tutti i Partiti, mentre per la seconda sarebbe un problema scoprire la guida dei Servizi. In calo le quotazioni di Dario Franceschini e Lorenzo Guerini andrebbero fatti digerire a Forza Italia e Lega che dovrebbero cedere ad un governo a guida PD ed ecco allora che si ragiona su Vittorio Colao, manager di lungo corso piace lo staff economico di Draghi, ma per i partiti sarebbe troppo poco dialogante in un anno in cui vi è pure la campagna elettorale. New entry Filippo Patroni Griffi, Presidente del Consiglio di Stato è bastato un incontro con Draghi a Palazzo Chigi per ritrovarsi candidato in ufficio. Chi è già super invidiato è invece Renato Brunetta, ministro anziano del governo, se Draghi venisse eletto, diventerebbe Premier Reggente per pochi giorni ma sempre meglio di niente.