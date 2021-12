Sono tre i nodi. Come l'Italia sta nel Consiglio Europeo, come si dà continuità all'azione di Governo in modo da non disperdere quello che si è fatto, con la stessa maggioranza, e come si dà seguito all'applicazione del PNRR che è stato impostato da questo Governo. Queste tre questioni possono portare sia alla conferma di Draghi, sia a un altro Presidente del Consiglio. E intorno a questo che secondo me i leader politici devono discutere e non intorno ad altre cose.