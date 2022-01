Corsa al Colle, i numeri a poche ora dal voto

"Benvenuti nella nostra corsa al Colle, quando manca davvero poco al lunedì pomeriggio alle 15, quando si comincerà a votare per l'elezione del capo dello Stato. In ore in cui però, pare davvero complicato mettere insieme una maggioranza capace di esprimere un nome per la prossima Presidenza della Repubblica. Allora andiamo a vederlo come dovrà essere composto come sarà composto, l'emiciclo dei grandi elettori: il Centrosinistra ne ha 418, il centrodestra 461, abbiamo lasciato fuori dagli schieramenti oltre che ai senatori a vita e il gruppo misto anche Italia viva. Cosa succede se Italia viva sceglie di andare a votare invece con il Centrosinistra salgono a 462, in quel caso, i voti del Centrosinistra sono praticamente gli stessi del Centrodestra. Ma se con il Centrosinistra, vota anche un gruppo che si è formato dai fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle che si chiama Alternativa C'è, le cose cambiano siamo a 478 voti per il Centrosinistra, sempre 461 per il Centrodestra. Se invece Italia viva scegliesse di votare con il Centrodestra, ecco qui che il Centrodestra raggiungerebbe i 505 voti necessari per eleggere il Capo dello Stato, siamo sul filo della maggioranza assoluta, ma abbiamo sempre i 50 e passa voti del gruppo misto; quelli a cui guarda Silvio Berlusconi, le cui quotazioni però in queste ore vengono date così in discesa. Sempre invece in salita quelle di Mario Draghi, può contare sulla sua maggioranza di governo, nel Centrodestra i nomi sono tanti uno che viene fatto sempre più spesso è quello di Gianni Letta, l'altro nome che piace molto, soprattutto in casa Lega, si dice è Elisabetta Alberti Casellati, attuale Presidente del Senato; così come piace al Centrodestra e alla Lega; in particolare; un altro presidente del Senato, ex presidente del Senato in questo caso stiamo parlando di Marcello Pera. Se invece guardiamo a chi possa raggiungere un quorum più elevato ed avere i voti anche Centrosinistra le cose cambiano, i nomi cambiano. Abbiamo quello di Pierferdinando Casini ex presidente della Camera anche lui molto quotato insieme ad un altro ex in questo caso Presidente del Consiglio stiamo parlando di Giuliano Amato.".