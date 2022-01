Corsa al Colle, la doppia partita Quirinale/Chigi

Benvenuti nella nostra corsa al Colle che a poche ore dall'inizio del voto, si parte lunedì pomeriggio alle 15 a Montecitorio con i grandi elettori chiamati appunto a votare e a scegliere il Capo dello Stato, diventa per noi quasi una partita doppia, perché il nome di Mario Draghi resta quello più quotato in queste ore per la presidenza della Repubblica, ma cosa succede se davvero Mario Draghi va al Quirinale? Resta ovviamente vuota la poltrona di Palazzo Chigi. Chi può prendere il suo posto? Si è fatto un gran parlare di Marta Cartabia, anche possibile il Presidente della Repubblica, sarebbe il primo caso di una donna Presidente del Consiglio, qualche dubbio serpeggia tra il Movimento 5 Stelle. E allora, l'altro nome che viene fatto è quello dell'attuale Ministro dell'Economia Franco, piacerebbe molto a Mario Draghi ma lo stesso Franco sembra in realtà un po' meno convinto, vorrebbe restare probabilmente a via XX Settembre. E dunque in grande ascesa viene dato il ministro Colao, tecnico esperto di economia, potrebbe essere la persona giusta per mettere a terra comunque il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, altrimenti spetterebbe alla politica ma la politica poi dovrebbe fare i conti con i partiti. Di Maio c'ha puntato, probabilmente ci punta ancora, ma è davvero complicato per quello che resta il leader in pectore del Movimento 5 Stelle pensare che questa possa essere una scelta fattibile. Così come sono in discesa le quotazioni del ministro Guerini, area Partito Democratico, così come viene dal Partito Democratico Dario Franceschini, altro nome che viene citato spesso insieme a quello di Giorgetti, capo di una parte della Lega e appunto Matteo Salvini chissà se sarebbe d'accordo di vedere un altro leghista a sedere su quella poltrona. Uno dei nomi che viene fatto ancora in queste ore è quello di Patroni Griffi, ha avuto ruolo di rilievo con più governi, da Monti a Letta, ha visto nelle ultime ore il Presidente del Consiglio. Altrimenti, come dire, naturale sarebbe la scelta di Renato Brunetta, perché Renato Brunetta è ministro anziano e dunque tecnicamente nel momento in cui Mario Draghi dovesse salire al Quirinale spetterebbe a lui sedere sulla poltrona di Palazzo Chigi.