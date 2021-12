Corsa al Colle, Letta: insieme con Conte per responsabilità

Le parole del Presidente Conte adesso siano state parole di grande responsabilità e io le apprezzo molto e credo che insieme cercheremo di fare di tutto perché ci sia un atteggiamento di responsabilità che prevalga tra tutte le forze politiche e per evocare responsabilità alle volte c'è bisogno anche di mettere in preavviso sulla durezza necessaria. Io lo faccio oggi nel senso che ribadisco il concetto per cui chi tenta la, diciamo l'operazione alla Leone, non ha capito in che tempo è il nostro Paese.