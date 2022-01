Corsa al Colle, Mattarella stila identikit suo successore

La corsa al Colle per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica passa giocoforza per Palazzo Chigi. Lì dove Mario Draghi sembra essere prigioniero di un paradosso: è il nome capace di unire quasi tutti per il Colle ma è anche quello che rischia di spaccare la maggioranza se non ci fosse più lui a guidare il Governo. La carta Mattarella in chiave rielezione sembra non essere più nel mazzo ma è stato lo stesso Presidente a fare nel suo discorso di fine anno una sorta di identikit del suo successore: il Capo dello Stato deve essere super partes, spogliarsi di ogni precedente appartenenza e farsi carico esclusivamente del bene comune. Un profilo che secondo Forza Italia risponde senza dubbio a quello di Silvio Berlusconi: per Mariastella Gelmini, che non vede alternative a Draghi a Palazzo Chigi, quella del Presidente di Forza Italia è una candidatura che pacificherebbe il Paese. I due corni del problema, Quirinale e Chigi, per dirla con le parole del Segretario PD Letta, vanno affrontati insieme. Il 2022 è l'anno della messa a terra del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un anno ancora di lotta ad una pandemia feroce. La scadenza della legislatura è nel 2023. Per il Partito Democratico il metodo dell'unità nazionale, che ha portato alla nascita del Governo Draghi, è quello da seguire per trovare l'accordo sul Quirinale. Lega e Fratelli d'Italia hanno detto espressamente "no" al bis dell'attuale Capo dello Stato: Salvini vuole un tavolo con tutti i leader, Giorgia Meloni invece vuole le elezioni anticipate. Senza Draghi a Palazzo Chigi la Lega potrebbe sfilarsi più facilmente dalla maggioranza raggiungendo la Meloni sui banchi dell'opposizione. Intanto fuori dal Parlamento alcune personalità femminili, da Dacia Maraini a Fiorella Mannoia, hanno lanciato un appello: "È tempo che il prossimo Presidente sia una donna". Martedì è attesa la comunicazione della data per la prima votazione come annunciato dallo stesso Presidente della Camera Fico. Dovrebbe essere a fine gennaio, probabilmente il 24, e bisognerà anche fare i conti con la pandemia, visto che al 30 dicembre erano una trentina i deputati a casa, bloccati dal virus. Un virus che potrebbe cambiare anche le modalità di voto per il Presidente della Repubblica. Si ragiona sulla possibilità di tenere un solo scrutinio al giorno e anche su soluzioni alternative agli storici catafalchi, le cabine elettorali dove si deciderà il nome del prossimo inquilino del Colle.