Corsa al Colle, Moratti si sfila, Draghi promosso da FT

Ed eccoci. Benvenuti nella nostra corsa al Colle che oggi parte dalle parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, salutando gli Ambasciatori ha voluto ricordare come il suo settennato sia davvero agli sgoccioli. E allora, guardando verso il Colle il Financial Times individua la migliore soluzione imperfetta, la migliore soluzione imperfetta si chiama Mario Draghi. Dunque dopo che gli stessi giornali economici avevano frenato la corsa della attuale Capo del Governo invece noi ve la diamo così, di nuovo in risalita. Centrodestra dove arrivano le parole più che esplicite di Giorgia Meloni: mi piacerebbe avere un Presidente che rappresenti la maggioranza di centrodestra ovvero, dice la leader di Fratelli d'Italia, la maggioranza degli italiani. Un centrodestra che nelle prossime ore torna a vedersi proprio per decidere la strategia, appuntamento giovedì qui a Roma. La nostra prima scelta, dice La Russa, è Berlusconi. Ma se Draghi volesse fare il Capo dello Stato nessuno potrebbe impedirglielo. Nelle ultime ore, a proposito di centrodestra, si è parlato molto di Letizia Moratti che ha visto proprio Giorgia Meloni ebbene Letizia Moratti ha detto che però l'unico nome per il centrodestra è Berlusconi, io mi occupo di sanità in Regione Lombardia. E allora eccolo qua Silvio Berlusconi che nella sua corsa al Quirinale resta un nome assolutamente papabile, almeno a sentire il centrodestra, perchè invece dal Movimento 5 Stelle ancora una volta le parole del Presidente Conte: Berlusconi non avrà i voti del Movimento, su questo sono stato chiarissimo. I voti invece di Italia Viva? Chi lo sa, di certo, dice oggi Maria Elena Boschi in maniera più che esplicita, è che abbiamo le carte in regola per dire la nostra su questa partita e forse saremo anche decisivi.