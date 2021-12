Corsa al Colle, Salvini avvia contatti con i leader

Manca più di un mese ma è già un gran parlare della corsa per il Colle nonostante le carte saranno messe in tavola solo a ridosso del voto. Il metodo del largo consenso tra maggioranza e opposizione per l'elezione del prossimo Capo dello Stato proposto dal Segretario del PD, Letta e condiviso dal leader di Fratelli d'Italia Meloni, appare sempre più una strada obbligata: entrambi gli schieramenti non hanno i numeri sufficienti e al momento anche le singole forze politiche appaiono divise al loro interno. La rincorsa è anche tra chi distribuirà le carte, quel king maker - che secondo Renzi di Italia Viva - questa volta sarà il centrodestra. E così il Segretario della Lega ha avviato i contatti nelle ultime ore con i leader dei principali partiti: da Letta a Conte, da Berlusconi a Renzi e Meloni. "Per quello che riguarda il Quirinale, ribadisco il mio impegno a tenere unito il centrodestra ma ad allargare anche ad altri la discussione e il dibattito". Il confronto sarà dopo l'approvazione della legge di bilancio. L'esigenza di un'intesa che rifletta l'unità nazionale a parole è condivisa da tutti, ma nei fatti la partita rimane complicata e le convenienze infinite. Sulla situazione le parole più sincere le aveva pronunciate qualche giorno fa Zingaretti: non so quali siano gli aspetti in Parlamento - aveva detto - ma ho la sensazione che non lo sappia nessuno.