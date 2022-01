Corsa la Colle, domani la data per la prima votazione

Si saprà fra poche ore la data in cui i grandi elettori si riuniranno per la prima votazione del nuovo Capo dello Stato. I partiti non si sbilanciano, al massimo dicono no a quella o quell'altra personalità. Un po' tutti restano in attesa di capire quali saranno le dinamiche concrete per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L' imperativo per tutti è trovare una personalità che sia in grado di garantire la stessa coesione assicurata finora da Mattarella. Mentre alla Camera si susseguono le riunioni per decidere come garantire la massima sicurezza ai grandi elettori, presumibilmente 1009, ma potrebbero esserci alcuni positivi, la politica si limita a porre veti. Quello su Silvio Berlusconi è noto. No da parte di tutta la sinistra e del Movimento 5 Stelle. Ma non è nemmeno un sì eclatante da parte del centrodestra, che da mesi lo propone come candidato senza che il diretto interessato confermi la sua volontà ad accettare. Il che lascia pensare che sia una candidatura di bandiera, che nasconda invece nomi meno divisivi. E poi il no a Mario Draghi. Un veto arrivato parecchio in anticipo rispetto all'apertura dei giochi per la corsa al Colle. Tutto l'arco parlamentare ne tesse le lodi, ma come candidato per il Quirinale non piace alle truppe grilline, a una parte del PD, a pezzi di Forza Italia e della Lega e all'estrema sinistra. Senza contare che Giorgia Meloni lo voterebbe solo in cambio di elezioni anticipate. Che è l'altro spauracchio vero legato alle elezioni di Draghi al Quirinale. Ciò che mette d'accordo tutti è il profilo del prossimo Presidente: una figura super partes, capace di unire più che di dividere e, aspetto non secondario, che abbia la medesima credibilità internazionale di Mattarella. Domani protesta il popolo Viola contro la possibile candidatura di Silvio Berlusconi. Salvini invece fa sapere di essere riservatamente al lavoro per riunire tutti i leader dei vari partiti e organizzare un incontro per condividere, quantomeno, un metodo.