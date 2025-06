Corteo pace, migliaia in piazza: no al riarmo

Il corteo ha concluso la sua marcia pacifista con una drammatica scenografia, tutti stesi per terra a rappresentare la strage quotidiana che si consuma a Gaza e come colonna sonora il suono originale dei raid aerei israeliani sulla striscia. Il serpentone della manifestazione che per gli organizzatori italiani della campagna europea Stop Rearm Europe ha radunato più di 50.000 persone, si è snodato tra la piramide Cestia fino a superare il Colosseo con le parole d'ordine no a guerra, riarmo, genocidio e autoritarismo. La manifestazione si è svolta a pochi giorni dal vertice olandese della Nato del 24/6 all'Aia, con cui l'alleanza atlantica vuole formalizzare la richiesta agli Stati di aumentare la spesa militare fino al 5% del PIL che i militanti pacifisti hanno condannato come irricevibile. I partiti del campo largo dopo la manifestazione pro Gaza del 7/6 sono tornati a presentarsi in ordine sparso. AVS e Movimento cinque Stelle hanno sfilato dietro i propri leader, mentre il PD non ha aderito ufficialmente ed era presente solo con una delegazione di parlamentari. Elly Schlein impegnata ad un evento del Partito Socialista Olandese non c'era. Per Giuseppe Conte il popolo della pace è maggioritario. "C'è un popolo la stragrande maggioranza che dice che questa corsa al riarmo è folle. È folle contribuire all'escalation militare, mentre invece si tagliano fondi al welfare, al modello sociale europeo." Nicola Fratoianni ha minimizzato la mancata adesione del PD al corteo. "Il PD fa le sue valutazioni sono leggittime. Proprio oggi abbiamo annunciato una mozione comune per chiedere la sospensione del memorandum di cooperazione con Israele, dunque, come si vede anche sulle questioni internazionali, le relazioni sono assai salde. E. Schlein è andata a un convegno ma non un convegno, qualcosa di più, a un evento che mette insieme il movimento socialista, socialista democratico e quello verde in Olanda, aveva dato un'adesione da tempo, ha fatto una scelta importante, accompagna un processo importante che è dentro la sua storia.".