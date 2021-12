Costa: Con super Green pass limitazioni per non vaccinati

Con l'introduzione del Super Green Pass sostanzialmente ci siamo assunti la responsabilità di dare l'opportunità, a chi ha deciso di vaccinarsi, di poter proseguire sostanzialmente in tutte le attività ormai aperte nel nostro Paese e creando delle limitazioni a chi invece, volontariamente, ha deciso di non vaccinarsi. Dopo di che, dicevo, dobbiamo registrare un dato positivo: che in questi ultimi giorni c'è stato un incremento per quanto riguarda le somministrazioni anche di nuove prime dosi, e quindi tutto questo credo che ci deve far guardare al futuro con un moderato ottimismo.