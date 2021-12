Costa: governo ragiona su estensione del super green pass

Io credo che il Governo fino ad oggi ha messo in campo entrambi le ipotesi. Noi, da un lato, abbiamo previsto l'obbligo vaccinale per alcune categorie; fra l'altro siamo stati tra i primi paesi ad introdurre l'obbligo vaccinale e abbiamo contestualmente anche introdotto il super green pass. Io credo che l'una non escluda l'altra e prevedo che certamente ci potrà essere a breve una ulteriore estensione per quanto riguarda l'utilizzo del super green pass; e questa credo che sia la strada tracciata sempre con gradualità. Ma tra l'altro, tutti i provvedimenti presi fino ad oggi dal Governo sono stati contraddistinti dalla gradualità e dalla progressività, e quindi, credo che proseguiremo su questa strada.