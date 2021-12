Costa: tampone a vaccinati non è sul tavolo del governo

Non è un tema sul tavolo del Ministero in questo momento. Io ritengo che il Governo ad oggi abbia assunto scelte sufficienti, misure sufficienti per gestire i prossimi giorni e le prossime settimane. Ripeto con l'introduzione del Super Green pass che sostanzialmente crea una differenza tra chi si è vaccinato e chi liberamente ha deciso di non farlo, sia un elemento di sufficiente tutela per affrontare i prossimi giorni e le prossime settimane. Credo che introdurre il tampone per chi si è vaccinato diventa difficile gestirlo, diventerebbe complicato attuarlo, diventerebbe anche complicato stabilire quali saranno, quali possono essere gli eventi per i quali prevedere questa misura.