Covid, Casellati: guardia resta alta, battaglia non finita

Se oggi l'Italia ha recuperato il terreno perduto e si trova più avanti di altri grandi paesi europei nella corsa contro il virus e nella difesa delle attività economiche, sociali e culturali, non lo dobbiamo alla fortuna ma alle scelte fatte in questi mesi. Decisivo è stato il comportamento dei cittadini, dico grazie agli italiani per la responsabilità con cui, anche in queste settimane, tra prime e terze dosi, stanno affrontando questa sfida. Evidentemente ancora non possiamo abbassare la guardia. Abbiamo vinto molte battaglie ma la guerra non è ancora finita.