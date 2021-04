Il PD, però, le ha detto chiaramente "o dentro o fuori". Ma chi è il PD? Cos'è? Chi è? Noi portiamo il nostro contributo leale, costruttivo, positivo. La richiesta di riapertura in sicurezza e di cancellazione del coprifuoco, arriva da tanti Sindaci del PD, da tanti Governatori del PD, da tanti imprenditori del PD e da tanti operai del PD, quindi non è una richiesta di Destra o di Sinistra, torniamo a vivere senza paura, con rispetto, con buon senso, se la gente fa due passi al Parco Sempione non è un allarme sociale, è un buon segno finalmente. Viva la vita, viva il sorriso, via il lavoro.