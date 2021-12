Covid, Dadone: non vogliamo certo lockdown

Si farà tutto il possibile anche analizzando i dati che verranno proposti lunedì sull'efficacia, diciamo di ciò che è stato utilizzato fino ad oggi, per riuscire ad arrivare giovedì con una cabina di regia poi, a seguire, con un Consiglio dei Ministri che se dovrà prendere delle decisioni le prenderà sulla base di quello che è la soluzione migliore per riuscire a tutelare gli interessi delle persone. Tutto si vuole tranne che arrivare a tornare a quelli che sono stati i lockdown dell'anno scorso oppure a quelli che sono i lockdown che altri Paesi europei in questo momento stanno mettendo in atto, ma dall'altro lato dobbiamo riuscire a contenere quella con la variante che sta galoppando in maniera preoccupante.