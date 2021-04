Oggi per l'Italia, perché quasi tutte le Regioni tornano in zona gialla, è una giornata di riaperture. É una giornata in cui, con grandi sacrifici, le nostre attività economiche riaprono. Non deve essere un liberi tutti, ovviamente, serve molta prudenza. Ma in ogni caso, in questo momento, abbiamo un segnale di speranza rispetto alle possibilità che potremo da qui ai prossimi mesi vedere di ritornare alla normalità.