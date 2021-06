Credo che ogni confusione sia stata chiarita dal ministro Speranza con il punto stampa di stamattina, quindi non mi risulta che ci siano incertezze, c'è mi par di capire anche una adesione spontanea delle regioni alle linee espresse dal Ministro e dopo aver sentito il Generale Figliuolo credo di poter rassicurare che il piano vaccinale continua, quindi non vi sono praticamente particolari incertezze né timori, ecco, che non possa andare in porto.