Covid, fondo da 150mln euro per eventuali danni da vaccino

50 milioni per il 2022 ed altri 100 milioni di euro per il 2023. Sono questi i fondi per la norma che viene presentata nel Decreto Sostegni come un'aggiunta alla legge per l'indennizzo in caso di gravi e permanenti reazioni avverse ai vaccini obbligatori. E che serve per sanare una situazione ambigua in merito alla vaccinazione contro il Sars-CoV-2, obbligatoria solo per alcune categorie. Partiamo dunque dalla legge 210 del '92 che disciplina la materia e recita: "Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, lesioni o infermità permanenti, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato". Ed arriviamo alla sentenza della Corte Costituzionale, la numero 118 del 23 giugno del 2020, quindi in piena era pandemica, relativa però agli indennizzi per la vaccinazione da epatite A, raccomandata e dunque non obbligatoria. Ed è qui che la Corte torna in sintesi a stabilire come non ci siano differenze qualitative per l'accesso agli indennizzi in ambito vaccinale, ribadendo come solo l'indennizzo completi quel patto di solidarietà tra individuo e collettività che rende più affidabile ogni programma sanitario destinato alla diffusione dei trattamenti vaccinali. Nel caso della vaccinazione anti-Covid mancava però l'intervento del legislatore per l'estensione del ristoro. Arrivato ora dall'esecutivo e che evita dunque di dover richiedere un nuovo intervento della Consulta. L'approvazione della norma è stata salutata con soddisfazione dalla Lega, che l'aveva proposta, ma anche dal PD, che ne parla come di uno strumento necessario per togliere un altro alibi alla propaganda del no vax.