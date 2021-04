Covid, le parole di Guerini all'inaugurazione hub Varese

Credo che sia stato giusto e una buona intuizione aver voluto intitolare questo centro di vaccinazione a Zamberletti. Da Ministro della Difesa devo anche ricordare lo sforzo che la Difesa ha messo in campo in questo anno, uno sforzo eccezionale. Oggi abbiamo un traguardo da raggiungere che è quello di implementare il numero delle vaccinazioni da realizzare. Le Forze Armate sono le persone che sono impegnate in questa realtà, in questa esperienza, che sono presidio di valori che sono presidio di dedizione che sono presidio di impegno, le Forza Armate non sono gli esempi negativi che abbiamo visto anche in questi giorni che hanno occupato le pagine dei giornali. Se qualcuno ha sbagliato, i comportamenti saranno sanzionati con severità ma quello non è lo specchio dei valori di riferimento delle Forze Armate.