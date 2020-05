Covid, Guidesi (Lega): su Lombardia attacchi da sciacalli

Un intervento del genere è un intervento ignobile da sciacallo, perché quando si cavalca strumentalmente una battaglia politica sui morti e le assicuro che noi ne abbiamo avuti tanti, tantissimi, abbiamo vissuto una situazione totalmente disumana, capisco che chi non l'ha vissuta possa non averne contezza, ma da qua a dire quello che è stato detto ieri in Parlamento ce ne passa. Noi non abbiamo ricevuto dal Governo assolutamente niente nei primi 20 giorni, niente. Le sto parlando di né una mascherina né risorse economiche né personale sanitario, niente di niente. La regione si è trovata ad affrontare un'emergenza straordinaria. Noi siamo stati in guerra. Nei primi 20 giorni l'unico rumore che abbiamo sentito era il rumore delle ambulanze.