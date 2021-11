Covid, Lamorgese: regole su cortei per bilanciare diritti

Diritti da bilanciare, legittimo manifestare e doveroso proteggere gli altri cittadini, il diritto al lavoro e quello alla salute. É su questi principi che si basa l'intervento del Viminale e la stretta sulle manifestazioni che imperversano nelle principali città italiane: i cortei no pass. L'annuncio arriva dal Ministro dell'Interno Lamorgese intervenuta alla 38esima assemblea dell'Anci, nella seconda delle tre giornate nei padiglioni della fiera di Parma. "Il diritto di manifestare è un diritto costituzionalmente garantito, però esiste anche il bilanciamento dei diritti e il bilanciamento dei diritti è quello che, sì occorre manifestare ma ci vogliono delle regole, delle regole che proteggano gli altri cittadini." Parole, quelle del ministro, che seguono quelle del capo dello Stato nel suo intervento inaugurale all'assemblea laddove il Presidente della Repubblica, in maniera molto netta, aveva parlato di dissenso legittimo ma che non può diventare sopraffazione dei più deboli e che non può e non deve, con le inammissibili violenze, mettere a rischio la convivenza civile nel Paese, iniziativa quella del Viminale cui plaudono i sindaci. "É la strada giusta, bisogna avere una grande attenzione e rigore nel rispetto della sicurezza e della salute di tutti i cittadini." "In questo momento è necessaria una regolamentazione, poi chi manifesta va capito, va tutelato il suo diritto però è la libertà deve essere di chi manifesta ma anche di chi vuol vivere la città." Insomma criticità per l'ordine pubblico e per il rischioso incremento del contagio, nuove regole rispetto alle quali però non mancano gli spunti critici, se vietano le manifestazioni perché non sanno far rispettare le regole vuol dire che il ministro non fa il suo lavoro, il leader della Lega che chiede piuttosto una stretta sugli sbarchi. E non manca la protesta dei manifestanti che parlano di limitazioni alle libertà delle persone e di una pronta opposizione anche per vie legali alle direttive.