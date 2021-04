Abbiamo vaccinato con una dose tutti gli over 80 che si erano iscritti al che avevano aderito al Progetto che era stato presentato. Per quanto riguarda quelli che invece non possono essere vaccinati perché allettati, sono stati presi in carico dalle Ats Asst con le loro squadre mobili e verranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane vaccinati. E' stato vaccinato il 100% delle RSA, sia per quanto riguarda gli ospiti che per quanto riguarda i medici e l'89% ha ricevuto anche la seconda vaccinazione. Oggi è stato dato il via libera per le iscrizioni e per la fascia dai 70 ai 79 anni e noi prevediamo che nelle prossime due settimane si possa completare anche questa fascia di età.