Mattarella: "Non è finito dovere alla responsabilità"

Viviamo ancora in tempi di pandemia. Le sofferenze dei mesi trascorsi hanno lasciato segni profondi e il virus continua a provocare allarme. Non si è esaurito il nostro dovere di responsabilità, particolarmente verso i più fragili. Abbiamo però eretto un argine, siamo riusciti a imboccare la strada della ripartenza grazie alla scienza che ci ha fornito gli strumenti per proteggerci e per riconquistare spazi di libertà cui eravamo stati costretti, per qualche tempo, a rinunziare. Siamo riusciti a registrare una ripresa economica incoraggiante. I vaccini sono stati la nostra maggiore difesa.