Covid, Mattarella: servono ancora attenzione e prudenza

Nei due anni precedenti, il 19 e il 20, a causa della pandemia non è stato possibile, come ben sapete, fare svolgere questo incontro e quindi coloro che hanno ricevuto questo riconoscimento lo hanno vissuto sui giornali, sulla stampa. Adesso, per fortuna, possiamo incontrarci anche se le condizioni ci richiedono sempre molta attenzione e prudenza ed è un piacere avervi tutti qui: tre anni di alfieri. Insomma avete dato un esempio in tanti profili, questi che ho ricordato ed altri, del valore della solidarietà, dell'interesse per gli altri, del rispetto per gli altri, per la cura per gli altri. Avete dimostrato che i giovani sono portatori di questi valori.