Covid, prossime ore decisive per scuola e green pass lavoro

Potrebbe essere davvero questione di poco per avere l'obbligo di Super Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. Pare ci siano giusto gli ultimi dettagli da limare e già nel prossimo Consiglio dei Ministri, quasi certamente mercoledì 5, il provvedimento sarà sul tavolo. Ci sono problemi politici da risolvere come la contrarietà finora manifestata dalla Lega e in parte dai 5 Stelle ma i tecnici dei vari Ministeri sono già avanti nello studio delle modalità come le sanzioni e le sostituzioni di chi non si atterrà alle regole, che con tutta probabilità ricalcheranno lo stesso schema valido attualmente per il Green Pass. Riguardo alle sostituzioni in particolare sembra il Governo stia pensando di permetterle solo alle aziende sotto i 15 dipendenti. Intanto si riunisce la Conferenza delle Regioni sulla scuola, in vista della prossima riapertura. Non c'è all'orizzonte uno slittamento della data come pure chiesto dal Governatore della Campania De Luca, poco percorribile pare sia anche la strada di lasciare in Dad solo gli studenti non vaccinati in caso di almeno due contagi in classe, come proposto proprio dalle Regioni ma già bocciato da più parti, soprattutto dai due sottosegretari alla Pubblica Istruzione della Lega e del Movimento 5 Stelle. I sindacati vedono nelle prossime ore il Ministro Bianchi. Saranno anche le ore in cui arriveranno le decisioni sia sul tema del Green Pass rafforzato nel mondo del lavoro, sia sulla scuola, sull'obbligo vaccinale in generale invece si continua a discutere ma non sembra in arrivo al momento alcun giro di boa.