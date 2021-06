Contagi sempre più giù. Vaccini sempre più sù. Il quadro epidemiologico è sempre più confortante. Ma le buone notizie sono soprattutto quelle che arrivano dalla campagna vaccinale, in costante progressione. Un crescendo da record, con il secondo giorno al di sopra delle 600 mila somministrazioni. Numeri che fanno guardare con sempre maggiore ottimismo e fiducia non solo all'estate ma anche al prossimo autunno. Vero banco di prova per capire se la guerra contro il coronavirus sarà vinta oppure no. Decisiva sarà l'immunità di gregge. La massima copertura vaccinale per evitare lo sviluppo di nuove varianti. È qui conforta il boom di prenotazioni da parte dei giovani. Ma soprattutto il grande impegno degli operatori sanitari, ringraziati dal ministro Speranza, e la massiccia presenza di centri diffusi sul territorio nazionale. Oltre 2600 hub, cui si aggiungeranno 800 strutture grazie alle imprese e alla grande distribuzione. "Dobbiamo far sì che tutti gli italiani siano vaccinati entro settembre, possiamo farcela e spero che non ci siano forze politiche, mi faccia fare un appello, che strizzino l'occhio a negazionisti e no Vax". Il coprifuoco slitta alle 24. Dal 21 andrà a scomparire. L'Italia si tinge di bianco, dopo Friuli, Sardegna e Molise è la volta di Umbria, Liguria, Abruzzo e Veneto. Ma entro giugno assicurano gli esperti dell'istituto superiore di sanità, l'intero Paese, forse ad eccezione della Valle d'Aosta, sarà senza limitazioni. Martedì al Ministero della Salute, si discuterà anche della riapertura in sicurezza delle discoteche. "Giorgia Meloni ha sempre tentato di fare un'opposizione patriottica soprattutto all'indomani dell'insorgere della pandemia, e quindi raccontavamo fin da subito della necessità di intervenire sui trasporti e su una sanità domiciliare per affrontare la pandemia". Governo al lavoro su due fronti, quello dei vaccini ma anche quello delle riforme, dopo Semplificazioni, Governance del piano di ripresa e resilienza e reclutamento nella pubblica amministrazione, si guarda avanti. Anche su questo il premier Draghi incontrerà nelle prossime ore il leader della Lega Salvini.