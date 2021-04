Albertini poi sarà una scelta personale, a me piacerebbe, mi è piaciuto come Sindaco e mi ripiacerebbe come Sindaco. Albertini ha lasciato una traccia importante su questa città, di grattacieli, di metropolitane, di parchi, grandi opere, dopo di lui poco e quindi Milano ha bisogno di concretezza, di visione, di futuro, di coraggio, di onestà, di velocità. Penso che Albertini sarebbe una garanzia da questo punto di vista, poi la scelta è sua, ripeto, non può essere accusabile di salvinismo, leghismo, sovranismo, visto che vi ricorderete più di una volta, in passato, abbiamo avuto visioni diverse, però Milano ha bisogno di una spinta, ha bisogno di tornare a correre. Gli ultimi mesi, a prescindere dal Covid, anzigli ultimi anni di gestione Sala, sono stati fermi, sono stati fermi, sono fermi tutti i grandi progetti, ecco, buona parte della Milano che oggi i milanesi conoscono è stata disegnata negli anni di Albertini, della Lega e del Centro-Destra.