Nessuna obbligatorietà ma l'estate, quella didattica, potrà essere in presenza per chi vorrà, alunni e insegnanti. È il piano estate del Governo, messo in campo dal Ministero dell'Istruzione. 510 milioni di stanziamento per venire incontro, seppur in parte, a quelle lacune inevitabilmente createsi con la didattica a distanza, con le chiusure dell'emergenza pandemica. Una campanella di fine anno, che suonerà nel mese di giugno con diverse date a seconda delle regioni, ma che, almeno su base volontaria, non significherà chiusura. Scuole aperte, quindi, anche nei mesi da giugno fino a settembre, per accompagnare gli studenti non solo sul fronte di un rafforzamento dell'apprendimento, ma anche di un recupero di quella socialità ricreativa persa nell'ultimo anno. "Un piano che consentirà a molti bambini, ai nostri ragazzi, di potenziare gli apprendimenti e recuperare la socialita. Sarà un ponte, un ponte fra questo e il prossimo anno scolastico, per costruire un nuovo inizio dopo la pandemia". La cifra messa a disposizione servirà intanto per gli insegnanti che saranno disponibili all'impegno suppletivo e retribuito, e così per tutte le spese ulteriori collegate agli Istituti. Un momento, cioè, aggiuntivo, che servirà di fatto a colmare i debiti con dei corsi ad hoc, ma anche, nelle scuole che resteranno aperte, a recuperare una socialità perduta e tanto importante per un'età così delicata e per consentire, quindi, attività ricreative, sport, teatro, cultura, visite ai musei, laboratori, studio delle lingue, tutte attività che i ragazzi hanno perso a causa della pandemia. Strumenti e risorse aggiuntive rispetto a quanto sarà messo in conto dal Recovery Plan per il settore dell'Istruzione, che potrà contare su circa 32 miliardi.