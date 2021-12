Covid, Speranza: "Attenzione massima e precauzione"

Il Governo da parte sua sta alzando il livello di attenzione, sta alzando il livello delle precauzioni e tutte le misure che abbiamo indicato vanno esattamente in questa direzione. Chiaramente arriva un momento particolare per tutte le persone. Arrivano i giorni del Natale, della festa di Capodanno. E' particolarmente importante che anche i comportamenti individuali siano adeguati rispetto a questa fase così complessa che stiamo attraversando, quindi la raccomandazione che noi diamo è sempre quella della massima attenzione, della massima prudenza, dell'utilizzo corretto delle mascherine, del distanziamento e di tutto il rispetto delle norme igieniche che abbiamo messo a base di questi mesi non semplici di battaglia contro il Covid.