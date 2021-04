Covid, Speranza: Rt in calo, aumentano vaccinazioni

Abbiamo un RT che in questo momento è a 0,85 a livello nazionale e l'RT Augmented per la prossima settimana ce lo da sotto lo 0,8. Abbiamo un'incidenza che è scesa 182 e abbiamo una tendenza della stragrande maggioranza delle Regioni verso un miglioramento del quadro epidemiologico. A questo primo fattore se ne somma un secondo, come diceva prima il Presidente del Consiglio, che è l'aumento significativo del numero di dosi somministrate nel nostro Paese. Abbiamo superato ormai largamente le 14 milioni di dosi.