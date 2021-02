Covid, tra nuove misure e richieste: lo Sky Wall

Vediamo insieme quali sono le nuove misure approvate dal Governo per arginare il contagio. Si parte dallo stop agli spostamenti tra le regioni prorogato fino al 27 marzo. In zona rossa stop alla visita nelle case private, anche tra congiunti. Vediamo qual è la situazione con la nostra cartina aggiornata con i colori delle regioni, aggiornata a domenica quando sono entrate in zona arancione anche Molise, Emilia Romagna e Campania. Vediamo quali sono invece le richieste che le regioni hanno fatto al Governo per nuove misure si parla di anticipare provvedimenti e dati, provvedimenti per evitare situazioni come quelle che abbiamo visto di recente con gli impianti sciistici e anche rivedere i parametri. Secondo le regioni l'indice di contagio RT con l'aumentare dei vaccini che vengono somministrati è sempre meno rilevante. Quindi hanno chiesto una modifica così come hanno chiesto la modifica del sistema dei colori e anche delle misure da continuare ad adottare, sulla base delle esperienze che si sono avute fino adesso. Tra le richieste anche quella di aprire alcune attività come i ristoranti la sera, anche con protocolli più stringenti e di prevedere Ristori e indennizzi per le attività che devono andare di pari passo con le chiusure. Per questo viene chiesto infatti di ampliare la cabina di regia anche ad altri tre ministeri come quello dello sviluppo economico, dell'economia e degli affari regionali e poi c'è il tema della scuola. Per questo le regioni chiedono di prevedere una scala di rischio per scuole e università, sulla base della situazione di contagi a livello locale ed hanno chiesto anche di vaccinare gli insegnanti indipendentemente dalla regione in cui prestano servizio e infine, tra le richieste, c'è appunto quella di accelerare proprio sui vaccini, di valutare anche l'eventuale coinvolgimento delle aziende italiane per produrre gli stessi vaccini. Vedremo quanti e quali di queste richieste verranno accolte.