Covid, Zaia: "Vogliamo vaccini per tutti"

Con Arcuri ne ho parlato, con il commissario, si è già sentito ieri sera col dottor Flor, il dottor Flor ha richiesto i numeri dei lotti dei vaccini perché è evidente, questo penso sia corrett riconoscerlo, che qualora ci fosse confermata tutta la fornitura per 27 milioni di dosi divise in due blocchi: 12 milioni e e 15 milioni rispetto due intermediari diversi, differenti, distinti, una regione, un Paese non può girarsi dall'altra parte. Dopo di che, come dico sempre, noi non l'abbiamo fatta questa operazione per fare politica o per metterci a far riccio con qualcuno, non ce ne frega niente. Noi abbiamo 5 milioni di veneti che potenzialmente potrebbero chiedere di essere vaccinati, quindi noi vogliamo i vaccini per tutti.