Affronteremo anche le prossime ore, i prossimi giorni e verificheremo anche tutto l'aspetto complessivo, compreso anche il tipo di configurazione di Governo che intende adottare il professor Draghi e metteremo, come voi sapete, faremo parlare i nostri iscritti che ci daranno indicazioni in questa direzione o in un'altra, come abbiamo sempre fatto per i precedenti governi, anche in questo caso.