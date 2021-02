Crippa: sono altri ad averci seguito su maggioranza Ursula

Se gli altri gruppi politici hanno deciso di appoggiare la maggioranza Ursula, ben venga, perché finalmente si sono dati un'impronta ambientale e di transizione importante. Io credo che anche in questo caso noi da sempre abbiamo parlato di queste tematiche, perché non siamo riusciti a farlo prima in determinate occasioni? Perché l'unione di questi ministeri deve nascere prima della formazione di un governo. Allora io dico oggi questa occasione con questi fondi ce l'abbiamo adesso. Prima non avevamo l'occasione dei fondi del recovery per poter far partire sotto un unico cappello e un unico ombrello questi tre ministeri e guardate, non è banale, perché se non ci sono soldi possiamo fare la direzione più bella del mondo sulla transizione al Ministero dell'ambiente. Ma se non c'è una lira, non si fa, non si riesce a incidere. Oggi, invece, possiamo incidere.